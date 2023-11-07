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        Antalya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç öldü

        Antalya'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan genç de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 07.11.2023 - 13:58
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        Antalya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç öldü
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        Antalya'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan genç de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Isparta-Antalya kara yolunda dün meydana gelen ve Murat Temirtaş (22) ile kuzeni Seyfettin Temirtaş'ın (18) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Hilmi Partal (18) tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

        Partal'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Gencin cenazesinin Manavgat ilçesinin Beşkonak Mahallesi'ndeki Çayır Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

        Murat Temirtaş yönetimindeki 07 BKY 384 plakalı otomobil, dün gece saatlerinde Isparta-Antalya kara yolunda A.Ç'nin kullandığı 07 NJP 88 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Kazada sürücü Temirtaş ve kuzeni Seyfettin Temirtaş hayatını kaybetmiş, arka koltukta oturan Hilmi Partal ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

        Kamyon sürücüsü de gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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