Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan kapsamlı çalışmalarda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 4 ayrı müştekiyi "iş bulma ve adli mercilerdeki dava dosyalarını kapatma vaadiyle" para veya ziynet eşyası isteyerek dolandıran Ç.V. ve H.Ö. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda, Ç.V. adına düzenlenmiş sahte hakim kimlik kartı ile Adalet Bakanlığına ait sahte personel kimlik kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan ekipler, 5 farklı iş yerinden cep telefonu ve kaynak makinesinin çalınması olayının şüphelisi S.K'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıs çıkartıldığı sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.