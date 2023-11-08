Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Akdeniz Üniversitesinden İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki:

        Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 21:32 Güncelleme: 08.11.2023 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz Üniversitesinden İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, uzun yıllardan beri çatışma, şiddet ve baskı altında olan Filistin'de son bir aydır İsrail'in, orantısız bir güç kullanarak gerçekleştirdiği zulmün en ağır şekilde kınandığı belirtildi.

        Açıklamada, yıllardır açık hava hapishanesi olarak adlandırılan Filistin'de binlerce masum insanın öldürülmesi, hastanelerin, eğitim kurumlarının, sivil yerleşim yerlerinin yok edilmesi, yaşama tutunmaya çalışan insanların temel ihtiyaçlarının karşılanacağı hiçbir alan bırakılmaması bölgenin artık bir soykırım kampına dönüştüğünün apaçık göstergesi olduğu aktarıldı.

        21. yüzyılda dünyanın gözleri önünde böylesi ağır bir vahşetin yaşanıyor olmasının kabul edilemeyeceği belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

        "Bu nedenle, Filistin'de masum insanlara uygulanan zulmün son bulup ateşkes ilan edilene kadar bu konuda sessiz kalan veya destek veren hiçbir kurum veya temsilciyle işbirliği yapmayacağımızı açıklıyoruz. Akdeniz Üniversitesi olarak yaşanan bu insanlık dramına bir an önce son verilmesi için başta akademik camia olmak üzere tüm insanlığı sağduyulu olmaya ve insanlığın vicdanına sahip çıkmaya davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Ankara'da "ücretsiz" ve "öğrenci" taşımada yeni karar!
        Ankara'da "ücretsiz" ve "öğrenci" taşımada yeni karar!
        Duyurdu: "Adana'da oynayabilirler"
        Duyurdu: "Adana'da oynayabilirler"
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Beşiktaş'ta gözler Serdal Adalı'da...
        Beşiktaş'ta gözler Serdal Adalı'da...
        Hayalini açıkladı!
        Hayalini açıkladı!
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        CHP'de devir teslim töreni
        CHP'de devir teslim töreni
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Havacılık yine uçuracak mı?
        Havacılık yine uçuracak mı?
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı

        Benzer Haberler

        Manavgat Belediye Başkanı Sözen: Aday değilim
        Manavgat Belediye Başkanı Sözen: Aday değilim
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde askeri bando konser verdi
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde askeri bando konser verdi
        Alanya'da inşaat işçisi konteynerde ölü bulundu
        Alanya'da inşaat işçisi konteynerde ölü bulundu
        GÜNCELLEME - Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
        Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
        Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
        Antalya'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor
        Antalya'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor