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        Yelkenci Caner Akdolun, Türkiye turu rekor denemesinde Antalya'ya ulaştı

        Yelkenliyle tek kişilik Türkiye turu rekorunu kırmak için 25 Ekim'de Artvin'in Hopa Limanı'ndan hareket eden Caner Akdolun, Antalya açıklarına ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 22:19 Güncelleme: 10.11.2023 - 22:19
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        Yelkenci Caner Akdolun, Türkiye turu rekor denemesinde Antalya'ya ulaştı
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        Yelkenliyle tek kişilik Türkiye turu rekorunu kırmak için 25 Ekim'de Artvin'in Hopa Limanı'ndan hareket eden Caner Akdolun, Antalya açıklarına ulaştı.

        Yelken sporcusu Akdolun, 2021 yılında 16 gün 16 saat 27 dakika 31 saniye ile tek kişilik Türkiye turu rekorunu kıran Tolga Pamir'in ardından rekor denemesi için 25 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra Hopa'dan denize açıldı.

        Karadeniz'i, Marmara'yı ve Ege'yi aşan sporcu, 10 Kasım'da Antalya açıklarına ulaştı.

        Durmaksızın, tek başına, dışarıdan yardım almadan ve motorsuz seyir yapan Akdolun, 13 Kasım'da Hatay'ın İskenderun ilçesine varmayı planlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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