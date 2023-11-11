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        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Film On The Stage" gösterisi sunuldu

        Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyaca beğenilen filmlerin müziklerinin özgün dans koreografisi ve senfoni orkestrası eşliğinde sahnelendiği "Film On The Stage" gösterisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 22:57 Güncelleme: 12.11.2023 - 00:09
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        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Film On The Stage" gösterisi sunuldu
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        Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyaca beğenilen filmlerin müziklerinin özgün dans koreografisi ve senfoni orkestrası eşliğinde sahnelendiği "Film On The Stage" gösterisi yapıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, son durağı Antalya'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Festival kapsamında sinema tarihinde kendine yer edinmiş ve en çok izlenen filmler arasından seçilmiş 18 filmin müziklerinin seslendirildiği, unutulmaz anlarının dans performanslarıyla ve ışık şovlarıyla sahnelendiği "Film On The Stage" gösterisi sanatseverlerle buluştu.

        Film müziklerini şef Musa Göçmen yönetimindeki orkestranın canlı yorumladığı gösteride, şarkıları solist Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Doruk Ören seslendirdi.

        "Gladyatör", "Batman", "Joker", "Baba" ve "Çöpçüler Kralı" gibi filmlerin yer aldığı gösteriye 18 dansçı performanslarıyla eşlik etti.

        Dans koreografilerini Galip Emre'nin hazırladığı ve performans yönetmenliğini ise Ersin Ayhan'ın yaptığı gösteride, kostüm tasarımı Gökçe Şener, ışık tasarımı Mustafa Bal imzası taşıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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