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        Alanya'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 12:24 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:24
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        Alanya'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Özcan N. idaresindeki 07 HIG 62 plakalı motosiklet, Türkler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki kaldırıma çarptı.

        Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Özcan N'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İncelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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