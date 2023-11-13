Alanya'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Özcan N. idaresindeki 07 HIG 62 plakalı motosiklet, Türkler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki kaldırıma çarptı.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Özcan N'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

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