Antalya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi yakalandı
Antalya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
Antalya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 müştekinin internet üzerinden sahte forklift ilanları ile toplam 1 milyon 100 bin lira dolandırıldıkları şikayetine ilişkin teknik takip ve fiziki çalışmalarda 8 şüphelinin Antalya'da, 1 şüphelinin ise Mersin'de ikamet ettiğini belirledi.
Antalya merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız silah, silaha ait şarjör ve fişekler ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 2 diz üstü bilgisayar, 1 tablet, 9 telefon, 6 sim kart, 1 sabit disk ve dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve ziynet eşyasına el konuldu.
Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.
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