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        Antalya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi yakalandı

        Antalya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:49 Güncelleme: 13.11.2023 - 18:15
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        Antalya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi yakalandı
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        Antalya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 müştekinin internet üzerinden sahte forklift ilanları ile toplam 1 milyon 100 bin lira dolandırıldıkları şikayetine ilişkin teknik takip ve fiziki çalışmalarda 8 şüphelinin Antalya'da, 1 şüphelinin ise Mersin'de ikamet ettiğini belirledi.

        Antalya merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız silah, silaha ait şarjör ve fişekler ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 2 diz üstü bilgisayar, 1 tablet, 9 telefon, 6 sim kart, 1 sabit disk ve dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve ziynet eşyasına el konuldu.

        Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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