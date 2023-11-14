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        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 18:15 Güncelleme: 14.11.2023 - 18:15
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        Alanya'da firari hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde devriye görevi esnasında şüphe üzerine bir kişiyi durdu. Kimlik sorgusunda şüpheli kişinin hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. (34) olduğu belirlendi.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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