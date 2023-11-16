Antalya'da 250 aday itfaiye eri olabilmek için sınavdan geçti Antalya'da 250 aday, itfaiye eri olmak için zorlu parkurda ter döktü.

Antalya'da 250 aday, itfaiye eri olmak için zorlu parkurda ter döktü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğal afetler, yangınlar ve trafik kazalarına profesyonel ekiplerle anında müdahale etmek isteyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor.

İtfaiye eri alımı için kadro açan belediye, başvuru yapan adayları mülakata aldı. Adaylar, itfaiye istasyonunda gerçekleştirilen sınavda zorlu parkuru geçmeye çalıştı.

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği, sivil savunma ve itfaiyecilik, itfaiyecilik ve sivil savunma önlisans programlarından mezuniyet ve en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartları aranan adaylardan, sözlü ve uygulamalı sınavları başarıyla tamamlayanlar itfaiye teşkilatına girmeye hak kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, yaşanan yangın, sel ve doğal afetler nedeniyle itfaiye teşkilatını güçlendirmenin zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, 128 itfaiye eri alımı için izin talep ettiklerini ancak 50 kişilik alım izni geldiğini belirten Demir, "Bu doğrultuda 250 itfaiye ve sivil savunma okulu mezununu sınava davet ettik. Adayların yangın ve doğal afetlerle mücadelede karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlıklı olmaları için bir parkur oluşturuldu. Adaylarımız zorlu bir sınavdan geçti. Hak eden kazanacak. Antalya itfaiye teşkilatı, Türkiye'nin herhangi bir yerinde oluşabilecek afetlerde en donanımlı ekip olarak hizmet vermeye her daim hazır olacak." ifadelerini kullandı.