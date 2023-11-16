Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Dünyanın önde gelen kamu istihdam kurum temsilcileri Antalya'da buluştu

        Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliğinin (WAPES) Avrupa Bölge Konferansı İŞKUR, Azerbaycan Devlet İstihdam Ajansı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğinde Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:03 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyanın önde gelen kamu istihdam kurum temsilcileri Antalya'da buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliğinin (WAPES) Avrupa Bölge Konferansı İŞKUR, Azerbaycan Devlet İstihdam Ajansı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğinde Antalya'da başladı.

        Kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen "Neet'lere yönelik kamu istihdam hizmetleri, küresel ve yerel eğilimler" temasıyla gerçekleştirilen konferansa 43 ülkeden kamu istihdam kurumlarının temsilcileri katıldı.

        İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, genç işsizliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşandığını belirtti.

        Genç işsizliğin içerisinde "Neet" olarak adlandırılan çeşitli sebepler nedeniyle iş ve eğitim hayatına atılmakta zorlanan grubun da olduğunu ifade eden Güneş, şunları söyledi:

        "Neet'ler yapıları gereği iş gücü piyasasına girme konusunda daha isteksiz, ulaşılması güç bir grubu teşkil ediyor. Tabi bu neetlere yönelik politikaları oluşturmak da son derece zorlu bir süreç çünkü erişemediğimiz için bunlara yönelik politika geliştirmek son derece zor."

        Son yıllarda AB Türkiye Delegasyonunun katkılarıyla "neet pro" adında bir proje gerçekleştirdiklerini anlatan Güneş, proje kapsamında öncelikle Türkiye'deki neetlerin profillerini çıkararak beklentilerini, nasıl bir kitle olduklarını tespit ettiklerini kaydetti.

        - Neet gruptaki işsiz oranı düştü

        Mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları gibi hizmetler gerçekleştirdiklerini aktaran Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Neetler yapı itibarıyla kolay iş beğenen bir grup değil, dolayısıyla biz bir sistem içerisinde bir neet havuzu oluşturduk ve bu oluşturduğumuz havuzdaki kişilerle iş ve meslek danışmanlarımız marifetiyle bire bir görüşmek suretiyle onlara uygun işlere yönlendirmeye başladık. İstatistiklerimiz de yansımaya başladı. 2020'de yüzde 28'ler seviyesinde bir neet popülasyonuna sahipken bu yıl bunu yüzde 20 seviyesine kadar düşürebildik. Ancak tabii bunu yeterli görmüyoruz bu konuda yapacak çok fazla çalışmamız var."

        Güneş, konferansta da neetlerin iş gücü piyasasına kolay entegrasyonu ve neetlere yönelik sosyal yardım stratejileri ile ilgili konuların değerlendirileceğini bildirdi.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Güneş, şunları kaydetti:

        "Akdeniz'in karşı kıyılarında, güneydoğu kıyılarında Gazze'de siviller maalesef bombardıman altında. İsrail bunun bir savaş olduğunu iddia ediyor ama malumunuz olduğunuz üzere savaşların da bir hukuku vardır. Adına savaş da operasyon da desek ne dersek diyelim 11 bin kişi öldüyse bunların 5 binden fazlası çocuk ise uluslararası vicdanın buna ses vermesi gerekiyor."

        Güneş, en kısa zamanda saldırıların durmasını, adil bir barış tesis edilmesini temenni etti.

        Yerli ve yabancı kamu istihdam kurum temsilcilerinin katıldığı konferans yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Galatasaray'dan İlkay bombası!
        Galatasaray'dan İlkay bombası!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Baba katili cinayeti anlattı!
        Baba katili cinayeti anlattı!
        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        Kredili satış dibe vurdu
        Kredili satış dibe vurdu
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        Ara ilaç olacak
        Ara ilaç olacak
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor

        Benzer Haberler

        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na doğru
        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na doğru
        Kruvaziyer "Marella Discovery 2" Alanya Limanı'na demirledi
        Kruvaziyer "Marella Discovery 2" Alanya Limanı'na demirledi
        Kepez'e 3 yeni sağlık tesisi yapılacak
        Kepez'e 3 yeni sağlık tesisi yapılacak
        Uluslararası standartlarda müdahaleciler "Afet Okulu"nda yetişecek
        Uluslararası standartlarda müdahaleciler "Afet Okulu"nda yetişecek
        Aerobik cimnastikte hedef altın madalya
        Aerobik cimnastikte hedef altın madalya
        Yabancılar, en çok Antalya'dan konut alıyor
        Yabancılar, en çok Antalya'dan konut alıyor