Antalya'da yarın 2. Fotoğraf Zirvesi başlayacak Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Fotoğraf Zirvesi" 17-19 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Fotoğraf Zirvesi" 17-19 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelde Enjoy Turizm işbirliğiyle yapılacak zirvede, 3 gün boyunca fotoğraf alanında uzman isimler ve fotoğraf tutkunları ağırlanacak.

Türkiye'den ve yurt dışından ziyaretçileri bir araya getirerek sektördeki son gelişmeleri sunmanın amaçlandığı zirve, fotoğraf, dijital görüntüleme, video, albüm, çerçeve, reklam, baskı teknolojileri ve ekipmanları sektörlerinden markaların katılımına da açık olacak.

Geçen yıl aralarında Canon, Nikon, Panasonic Lumix, Sony, Fujifilm gibi dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticilerinin katılım gösterdiği zirvede, yeni ürünler gösterilecek.

Söyleşi, panel, fotoğraf gösterimleri, sunum, workshop ve network aktiviteleriyle zengin bir programla gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar, uzman isimlerle tanışma ve deneyim paylaşma fırsatı bulacak.

Zirveye, Ahmet Sel, Ali Alışır, Alper Koç, Arzu Eke, Bingür Sönmez, Burak Bulut Yıldırım, Coşkun Aral, Ebru Ceylan, Engin Özendes, Habip Koçak, Haluk Uygur, Leyla Türker, Murat Gür, Ozan Bilgiseren, Serhan Serter, Serhat Koç, Silva Bingaz, Sinan Demir, Şinasi Bingeli, Uğur Gallenkuş ve Uğur Umay gibi sektörün önde gelen isimleri konuşmacı olarak katılacak.