ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:Antalya

Hakemler:Murat Ciner, Ali Osman Kanık, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 19, Sheppard 9, Özge Kavurmacıoğlu 7, Delic 11, Henderson 22, Günesh Denise Karaoğlan 5, Gonca Karataş 2, Arzu Asiye Özdemir, Helin Boybeyi

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Hines-Allen 19, Smith 21, Abdelkader 24, Meltem Yıldızhan 10, Yağmur Kübra Taşar 2, Büşra Akbaş 2, Sude Yılmaz 2, Harrigan 7

1. Periyot: 23-19

Devre: 43-43

3. Periyot: 59-64

ANTALYA

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