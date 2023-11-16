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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 16:17 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:17
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Antalya

        Hakemler:Murat Ciner, Ali Osman Kanık, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 19, Sheppard 9, Özge Kavurmacıoğlu 7, Delic 11, Henderson 22, Günesh Denise Karaoğlan 5, Gonca Karataş 2, Arzu Asiye Özdemir, Helin Boybeyi

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Hines-Allen 19, Smith 21, Abdelkader 24, Meltem Yıldızhan 10, Yağmur Kübra Taşar 2, Büşra Akbaş 2, Sude Yılmaz 2, Harrigan 7

        1. Periyot: 23-19

        Devre: 43-43

        3. Periyot: 59-64

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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