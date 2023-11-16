Alanya'da yaban keçisi avlayan 2 kişiye 320 bin lira ceza
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaban keçisi avladıkları öne sürülen 2 kişiye, 320 bin lira cezası kesildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaban keçisi avladıkları öne sürülen 2 kişiye, 320 bin lira cezası kesildi.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmendere Mahallesi'nde yaban keçisi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgede çalışma yapan ekipler, 1 yaban keçisinin vurulduğunu, 1 yaban keçisinin ise parçalanmış olduğunu belirledi. Bununla ilgili B.Ş. ve M.Ç. yakalandı.
Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yaban keçilerini avladığı tespit edilen B.Ş ve M.Ç'ye 320 bin lira ceza kesti.
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