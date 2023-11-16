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        Alanya'da yaban keçisi avlayan 2 kişiye 320 bin lira ceza

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yaban keçisi avladıkları öne sürülen 2 kişiye, 320 bin lira cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:31 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:31
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        Alanya'da yaban keçisi avlayan 2 kişiye 320 bin lira ceza
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde yaban keçisi avladıkları öne sürülen 2 kişiye, 320 bin lira cezası kesildi.

        Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmendere Mahallesi'nde yaban keçisi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Bölgede çalışma yapan ekipler, 1 yaban keçisinin vurulduğunu, 1 yaban keçisinin ise parçalanmış olduğunu belirledi. Bununla ilgili B.Ş. ve M.Ç. yakalandı.

        Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yaban keçilerini avladığı tespit edilen B.Ş ve M.Ç'ye 320 bin lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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