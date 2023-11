Bakan Işıkhan, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nda konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Gazzeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını tüm dünyaya ilan etmeye devam edeceğiz. Biz Türkiye olarak, en kötü barışın dahi savaştan ve kan dökmeden çok daha iyi olduğuna inanan bir millet olarak haktan, adaletten ve barıştan yana tavrımızı ortaya koymaya devam edeceğiz." dedi.

Işıkhan, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den bu yana kutsal toprakların, ilk kıblenin zulüm altında olduğunu söyledi.

Gazze'de bebeklerin, masun insanların acımasızca öldürüldüğünü belirten Işıkhan, bir devletten ziyade terör örgütü gibi davranan İsrail'in okul, ibadethane, aşevi ayrımı yapmadan canlı gördüğü her şeyi yok etmeye devam ettiğini kaydetti.

Gazzelilere karşı bir soykırım gerçekleştirildiğine dikkati çeken Işıkhan, Filistin'in bu insanlık dramını 75 yıldır yaşadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllardır ulusal ve uluslararası tüm mecralarda son derece net ve kararlı bir şekilde bu gerçeği dünyaya haykırdığını aktaran Işıkhan, "Nitekim Kudüs bizim ezeli ve ebedi davamızdır. Bu sebeple Kudüs zincirlerinden ve işgalci İsrail'in zulmünden kurtulmadığı sürece bir yanımız hep eksik, hep mahzun kalmaya devam edecek. Zulüm devam ettikçe biz de susmayacağız elbette. Biz bin yıldır bu coğrafyada mazlumun ve mağdurun hamisi olmuş bir medeniyetin mirasçıları olarak fırsat bulduğumuz her an ve her ortamda sözümüzü yükseltmeye devam edeceğiz." dedi.

Işıkhan, kalıcı bir ateşkes sağlanana, Filistin rahat bir nefes alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın da defaatle dile getirdiği gibi hem insani yardımlarımızı ulaştırma noktasında hem de diplomatik girişimlerimizi sürdürme noktasında kararlıyız. Gazzeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını tüm dünyaya ilan etmeye devam edeceğiz. Biz Türkiye olarak, en kötü barışın dahi savaştan ve kan dökmeden çok daha iyi olduğuna inanan bir millet olarak haktan, adaletten ve barıştan yana tavrımızı ortaya koymaya devam edeceğiz."

- "Ama umutsuz olmak yok"

Antalya'nın tarihte birçok medeniyete, topluma ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunun altını çizen Işıkhan, Antalya'nın bundan bir beş yıl öncesine kadar sürekli gelişen ve güzelleşen şehir olduğunu kaydetti.

Bakan Işıkhan, son yerel seçimle halka hizmetten bihaber bir yönetim anlayışıyla kentin adeta heba olmaya başlayan şehirlerden birisi haline gelmeye başladığını ifade ederek, "Ama umutsuz olmak yok. Önümüzde yeni bir mücadele süreci var. Partililer olarak varınızı yoğunuzu ortaya koyup şehrimizi AK Parti'nin yönetimiyle buluşturdunuz. İnşallah beş senelik bir aradan sonra önümüzdeki yerel seçimde, büyükşehir belediyesi başta olmak üzere Antalyamızın partimizde olmayan tüm ilçelerini de ak belediyecilikle yeniden buluşturacağız." dedi.

AK Parti'nin kadim bir davanın siyasi bir mücadeleye dönüşmüş, teşkilatlanmış, vücut bulmuş hali olduğunu anlatan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Bu davanın bayraktarlığını yapan AK Parti iktidar partisi olmanın ötesinde bu ülkenin özeti, sembolü niteliğinde. AK Parti gelişim, kalkınma, yatırım, üretim ve istihdam demek. Antalya'nın geçmiş dönemlerde AK Parti ile yaşadığı değişimi, dönüşümü en iyi tecrübe eden sizlersiniz. Çalışma hayatından sağlığa, tarımdan turizme, sanayiden eğitime dek her alanda gerçekleştirdiğimiz icraatların, iyileşmenin en yakın şahidi Antalyalı kardeşlerim. Tabi önümüzdeki dönem hem Antalya özelinde, hem de ülkemiz genelinde bu yatırımları, kalkınma hamlelerini daha da arttıracağız. Bunun için teşkilatlarımızın yılmadan yorulmadan, ilk günkü aşkla çalışacağına inancım tam."

- Antalya'da 2002'den bu yana 375 bin 902 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi

"Türkiye'yi bugüne kadar nasıl sizlerle büyüttüysek, güçlendirdiysek, zenginleştirdiysek, inşallah Türkiye yüzyılını da beraber inşa edeceğiz." diyen Işıkhan, eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye ve Antalya'yı daha ileriye taşımak için ter döktüklerini ifade etti.

Antalya’da İŞKUR aracılığıyla 2002'de özel ve kamu sektöründe toplam sadece bin 237 vatandaş işe yerleştirilirken bu sayının geçen yıl 45 bin 916'ya yükseldiğinin bilgisini veren Işıkhan, "2002 yılından günümüze kadar ise toplam 375 bin 902 vatandaşımızın İŞKUR aracılığıyla Antalya'da işe yerleşmesini sağladık. 2002 yılından günümüze kadar şehrimizde toplam 142 bin 242 vatandaşımızın mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasını sağladık. Antalya'da 179 bin 431 vatandaşımıza 2,4 Milyar lira kısa çalışma ödeneği, 419 bin 193 vatandaşımıza 2,4 milyar lira işsizlik ödeneği, 178 bin 648 vatandaşımıza 761,3 milyon lira nakdi ücret desteği ödedik. Memleketimiz için bugüne kadar nasıl gayretle çalıştıysak bundan sonra da çalışmaya devam edeceğimizden kuşkunuz olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Önlerinde ciddi bir seçim olduğunu söyleyen Işıkhan, Antalya'da çalınmadık kapı bırakmayan AK Partililerin çok daha büyük bir başarı ortaya koyacağına inandığını vurguladı.

El ele vererek Antalya'yı daha üst noktalar taşıyacaklarını, ticaretin ve istihdamın merkezi haline getireceklerini belirten Işıkhan, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri alarak seçimlerde büyük bir zafere imza atacaklarına inandığını kaydetti.

Işıkhan'a, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, Atay Uslu, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de eşlik etti.