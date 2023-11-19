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        Antalya'da süs havuzuna düşen aracın sürücüsü kurtarıldı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde parktaki havuza düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:36 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:47
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        Antalya'da süs havuzuna düşen aracın sürücüsü kurtarıldı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde parktaki havuza düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı.

        Cemile A'nın kullandığı 35 JC 759 plakalı otomobil, Muratpaşa Mahallesi Opera Kavşağı'nda, Tarık Akan Parkı'ndaki havuza düştü.

        Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Çevredeki vatandaşlar, süs havuzuna girerek sürücüyü çıkardı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince kadın sürücü, ambulansta tedavi edildi.

        Otomobil çekici yardımıyla havuzdan çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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