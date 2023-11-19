Antalya'da süs havuzuna düşen aracın sürücüsü kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde parktaki havuza düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı.

Cemile A'nın kullandığı 35 JC 759 plakalı otomobil, Muratpaşa Mahallesi Opera Kavşağı'nda, Tarık Akan Parkı'ndaki havuza düştü.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar, süs havuzuna girerek sürücüyü çıkardı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kadın sürücü, ambulansta tedavi edildi.

Otomobil çekici yardımıyla havuzdan çıkarıldı.

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