Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:AlanyaAtatürk Spor Salonu

Hakemler: Zeki Bocutcu, Pınar Elma

Brand Group Alanya Belediyespor: Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç, Seganov (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Oğuzhan Doğruluk, Umut Durur, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya, Abdulsamet Sineren)

Develi Belediyespor: Muhammet Ertuğrul, Kolodinsky, Romero, Kemal Kayhan, Abreu, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Calvo, Abdullah Cam, Rırat Kantarcı)

Setler: 25-21, 17-25, 25-20, 25-21

Süre: 114 dakika (32, 26, 31, 25)

ANTALYA

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