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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:40 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:51
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:AlanyaAtatürk Spor Salonu

        Hakemler: Zeki Bocutcu, Pınar Elma

        Brand Group Alanya Belediyespor: Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç, Seganov (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Oğuzhan Doğruluk, Umut Durur, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya, Abdulsamet Sineren)

        Develi Belediyespor: Muhammet Ertuğrul, Kolodinsky, Romero, Kemal Kayhan, Abreu, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Calvo, Abdullah Cam, Rırat Kantarcı)

        Setler: 25-21, 17-25, 25-20, 25-21

        Süre: 114 dakika (32, 26, 31, 25)

        ANTALYA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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