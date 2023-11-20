Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin cenazesi otopsiye gönderildi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin cenazesi otopsiye gönderildi.
Siteler Mahallesi 1341 Sokak'ta bir sitede yaşayan Zafer Topak'ın (42), yatağında hareketsiz olduğunu fark eden arkadaşı B.Z, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Topak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Topak'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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