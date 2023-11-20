Antalya'da Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı

Antalya'da kadınlar tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla oturma eylemi düzenlendi.

Konyaaltı Kent Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail'e tepki içeren dövizler taşıdı.

Antalya İHH Başkanı Mehmet Yıldırım, oturma eylemi öncesinde grup adına yaptığı açıklamada, Filistin topraklarında ilk kez bu kadar vahşice bir katliamın yapıldığını belirterek, Gazze Şeridi'ne yönelik süren bombalı saldırılarda çocuk, kadın ve hastaların hedef alındığını söyledi.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde, dünyanın gözü önünde soykırım uygulamaya devam ettiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bugün 'Dünya Çocuk Hakları Günü' olarak kutlanıyor. 2019 yılından itibaren 4 yıl içerisinde ölen çocuk sayısı 4 bin küsur civarında. Gazze'de sadece 45 günde katledilen çocuk sayısı ise 5 bin 500'ü buldu. Katledilen kadın sayısı da 5 bine yaklaştı. 13 bin insan katledildi, korkuyoruz ki birkaç gün içerisinde 15 bini aşacak. Müslüman ülkelerin liderlerini İsrail'in uyguladığı soykırımı durdurması için harekete geçmeye ve işgalci İsrail'e yaptırım uygulamaya davet ediyoruz." dedi.

Oturma eylemine katılan kadınlar, beyaz bir kumaşı elleriyle boyayarak Filistin bayrağı oluşturdu.

Katılımcılar, daha sonra bir süre sessiz oturma eylemi yapıp, dağıldı.