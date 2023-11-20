Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı

        Antalya'da kadınlar tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla oturma eylemi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:14 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da kadınlar tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla oturma eylemi düzenlendi.

        Konyaaltı Kent Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail'e tepki içeren dövizler taşıdı.

        Antalya İHH Başkanı Mehmet Yıldırım, oturma eylemi öncesinde grup adına yaptığı açıklamada, Filistin topraklarında ilk kez bu kadar vahşice bir katliamın yapıldığını belirterek, Gazze Şeridi'ne yönelik süren bombalı saldırılarda çocuk, kadın ve hastaların hedef alındığını söyledi.

        İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde, dünyanın gözü önünde soykırım uygulamaya devam ettiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

        "Bugün 'Dünya Çocuk Hakları Günü' olarak kutlanıyor. 2019 yılından itibaren 4 yıl içerisinde ölen çocuk sayısı 4 bin küsur civarında. Gazze'de sadece 45 günde katledilen çocuk sayısı ise 5 bin 500'ü buldu. Katledilen kadın sayısı da 5 bine yaklaştı. 13 bin insan katledildi, korkuyoruz ki birkaç gün içerisinde 15 bini aşacak. Müslüman ülkelerin liderlerini İsrail'in uyguladığı soykırımı durdurması için harekete geçmeye ve işgalci İsrail'e yaptırım uygulamaya davet ediyoruz." dedi.

        Oturma eylemine katılan kadınlar, beyaz bir kumaşı elleriyle boyayarak Filistin bayrağı oluşturdu.

        Katılımcılar, daha sonra bir süre sessiz oturma eylemi yapıp, dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        4 ay sonra hatırlandı!
        4 ay sonra hatırlandı!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde

        Benzer Haberler

        Kore Gazisi Mehmet Ak, hayatını kaybetti
        Kore Gazisi Mehmet Ak, hayatını kaybetti
        1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı'na ödül
        1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı'na ödül
        Antalya'da "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi" tamamlandı
        Antalya'da "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi" tamamlandı
        Alanya'da ağaçtan düşen kişi öldü
        Alanya'da ağaçtan düşen kişi öldü
        Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Kepezspor, haftayı galibiyetle kapattı
        Kepezspor, haftayı galibiyetle kapattı