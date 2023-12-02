Alanyaspor-Konyaspor maçının ardından Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, galip gelerek çıkışlarını devam ettirmek istediklerini ancak deplasmanda aldıkları bir puanın da iyi olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, galip gelerek çıkışlarını devam ettirmek istediklerini ancak deplasmanda aldıkları bir puanın da iyi olduğunu söyledi.

Keleş, düzenlen basın toplantısında, Alanyaspor karşısına moralli geldiklerini belirtti. Geçen hafta olduğu gibi bugün de burada kazanmak istediklerini anlatan Keleş, "Ama oyunun geneline baktığımızda hem kaybedebileceğimiz hem de kazanabileceğimiz bir maçtı. Biraz dengeli bir maç oldu. Bizim için deplasmanda alınan bir puan iyi fakat galip gelseydik çıkışımızı devam ettirecektik." dedi.

Keleş, Fatih Tekke'nin takımına iyi futbol oynattığını dile getirerek, "Alanyaspor kazanabilirlerdi ama birer puan paylaştık. Bizim için bir puan iyi oldu. İki kere geriye düştük ama oyuncularımın verdiği tepkiyle skoru eşitledik. Şimdi önümüze bakacağız. Çünkü 20 günde yoğun bir programımız var. Bu yoğunluğun sıkıntılarını yaşayabiliriz. Çünkü sakat ve problemli oyuncularımız var ama ilk hedefimiz kupa ve buna hazırlanacağız." diye konuştu.

Keleş, bir gazetecinin penaltı konusundaki düşüncesini sorması üzerine ise "Penaltı konusunda herkesin şaşırdığı bir şey oldu. Çok net izlemedim ama bakacağım." cevabını verdi.