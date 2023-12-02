Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası başladı Antalya'nın Kemer ilçesinde 74 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3'üncü ayak yarışları sıralama turu yapıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 74 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3'üncü ayak yarışları sıralama turu yapıldı.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk gününde sıralama turu yapıldı. Sporcular, lastik, kaya, ağaç ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sıradan başlamak için mücadele etti. Yarışlarda 13 ATV sporcusu, 3'ü kadın olmak üzere 61 enduro motosiklet sürücüsü yer aldı.

Şampiyona hakkında bilgi veren Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir, "Türkiye Enduro Şampiyonası ve Türkiye ATV Şampiyonası'nın, son ayak yarışını gerçekleştiriyoruz. 3'ü kadın yarışçımız, 13 ATV yarışçımız ve toplamda 74 yarışçıyla sıralama turu gerçekleşti" dedi.

Yarın saat 10.00'da Kuzdere Mahallesi'nde start verilecek yarışlarda sporcular 20 kilometrelik parkurda yarışacak. Parkurda 4 tur atacak sporcular yapay ve doğal engellerden geçerek bitiş çizgisine ulaşacak. Yarış sonrası düzenlenecek törende dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Enduro motosikletlerinden parkurda detaylar

-KEMK Başkanı Semih Özdemir röportaj

-Enduro motosikletlerinden parkurda detaylar

-ATV yarışçılarından parkur detayları

DHA-Spor - Türkiye-Antalya / Kemer - Levent YENİGÜN

2023-12-02 16:39:59