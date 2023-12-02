2023 Türkiye Satranç Şampiyonası başladı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Mirage Park Resort Otel'de gerçekleştirilen organizasyonun açılış törenine, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş, Antalya Gençlik ve Spor İl Spor Şube Müdürü İzzet Tekeli, Kemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kamil Bozkurt ve TSF Antalya İl Temsilcisi Osman Akdoğan ile sporcular katıldı.

Satrançta 1977 ve 1980 yıllarında Türkiye şampiyonu olan Ergun Gümrükçüoğlu anısına düzenlenen turnuvanın açılış konuşmasını yapan TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş, Türkiye Satranç Şampiyonası'nın federasyonun en eski turnuvalarından biri olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonanın açılışını yapmanın heyecanı içerisinde olduklarını aktaran Keleş, "Bu yıl eski şampiyonlarımızdan Ergun Gümrükçüoğlu anısına düzenlenen 2023 Türkiye Satranç Şampiyonası'nda birbirinden iyi 10 sporcumuz şampiyonluk için hamlelerini yapıyor. Şampiyonamıza son 6 yıldır destek veren, ev sahipliği yapan Güriş Holding'e ve Mirage Park Resort Otel'e teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, hakemlerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

10 Aralık'ta sona erecek şampiyonada 10 sporcu, 9 tur boyunca mücadele edecek.