Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun son ayağı, Antalya'da başladı Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, Antalya'nın Kemer ilçesinde start aldı.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, Antalya'nın Kemer ilçesinde start aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu takviminde yer alan, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda 2023 yılının son mücadelesi özelliğini taşıyan organizasyona, 13'ü ATV olmak üzere 74 sporcu katıldı.

Sürücülere hem ekstrem parkurda hem de doğada mücadele imkanı veren organizasyonun ilk gününde lastik, kaya, ağaç, su ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda sıralama turu yapıldı.

Yarışlar, yarın ekstrem test ve enduro testten oluşan zorlu parkurda gerçekleştirilecek mücadelenin ardından ödül töreniyle sona erecek.