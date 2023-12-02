Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun son ayağı, Antalya'da başladı

        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, Antalya'nın Kemer ilçesinde start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 19:46 Güncelleme: 02.12.2023 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun son ayağı, Antalya'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, Antalya'nın Kemer ilçesinde start aldı.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu takviminde yer alan, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda 2023 yılının son mücadelesi özelliğini taşıyan organizasyona, 13'ü ATV olmak üzere 74 sporcu katıldı.

        Sürücülere hem ekstrem parkurda hem de doğada mücadele imkanı veren organizasyonun ilk gününde lastik, kaya, ağaç, su ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda sıralama turu yapıldı.

        Yarışlar, yarın ekstrem test ve enduro testten oluşan zorlu parkurda gerçekleştirilecek mücadelenin ardından ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı
        Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        2023 Türkiye Satranç Şampiyonası başladı
        2023 Türkiye Satranç Şampiyonası başladı
        Eskrimde Gençler Kılıç Dünya Kupası'nın ikinci günü tamamlandı
        Eskrimde Gençler Kılıç Dünya Kupası'nın ikinci günü tamamlandı
        Alanyaspor-Konyaspor maçının ardından
        Alanyaspor-Konyaspor maçının ardından
        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası başladı
        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası başladı
        Alanyaspor-Konyaspor maçının ardından
        Alanyaspor-Konyaspor maçının ardından
        Alanyaspor - Konyaspor: 2-2
        Alanyaspor - Konyaspor: 2-2