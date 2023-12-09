Stat:CorendonAirlines Park Antalya

Hakemler: Çağdaş Altay, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Buksa

VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli, Shukurov, Mendes, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın

Goller: Dk. 7 Veysel Sarı, Dk. 13 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 42 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 45+3 Erdal Rakip (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor), Dk. 6 Shukurov, Dk. 22 Güven Yalçın, Dk. 30 Levent Mercan (VavaCars Fatih Karagümrük)

ANTALYA

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.