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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:33 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:33
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Çağdaş Altay, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

        Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Buksa

        VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli, Shukurov, Mendes, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın

        Goller: Dk. 7 Veysel Sarı, Dk. 13 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 42 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük)

        Kırmızı kart: Dk. 45+3 Erdal Rakip (Bitexen Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 22 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor), Dk. 6 Shukurov, Dk. 22 Güven Yalçın, Dk. 30 Levent Mercan (VavaCars Fatih Karagümrük)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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