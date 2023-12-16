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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan bir kişi tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:18
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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan bir kişi tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir zanlı tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ilçede çalışmalar gerçekleştirdi.

        Operasyonda, hakkında 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. üzerinde farklı bir kimlikle yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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