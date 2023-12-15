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        Sea To Sky Enduro Yarışları, dünya şampiyonası takvimine dahil edildi

        Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, organizatörlüğünü yaptığı Sea To Sky Enduro Yarışları'nın, dünya şampiyonası takvimine dahil edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 20:30 Güncelleme: 15.12.2023 - 20:37
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        Sea To Sky Enduro Yarışları, dünya şampiyonası takvimine dahil edildi
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        Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, organizatörlüğünü yaptığı Sea To Sky Enduro Yarışları'nın, dünya şampiyonası takvimine dahil edildiğini bildirdi.

        Özdemir, yaptığı açıklamada, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. turuna dahil edilen organizasyonun, İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD etaplarının ardından 10-12 Ekim 2024'te Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirileceğini söyledi.

        Gelecek yıl Sea To Sky Enduro Yarışları'nın 15. yılının kutlanacağını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

        "2009 yılında bir hayalle başladığımız Sea To Sky, artık dünyanın da dikkatini çeken bir yarış haline geldi. Bizim de çabalarımız ve yaptığımız organizasyondaki başarımızın ardından geçen yıl 400 sporcuya ulaştık. Artık 2024 yılında Dünya Şampiyonası'nın 6'ncı ayağı olarak organize edeceğiz. Daha önce dört gün yapıyorduk. Plaj yarışından sonra üç günde ormanda etaplar gerçekleştiriyorduk. Şimdi birini çıkartıp başka bir formatta gerçekleştireceğiz. Yarışçılar daha fazla tur atacaklar. 50 motosiklet olarak değil, 12'şerli gruplar olarak 96 yarışçı, yarı final, çeyrek final ve final olacak. Bu da seyirci için hem daha uzun hem aynı yarışçıyı daha fazla görme imkanı olacak."

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