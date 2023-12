Sea to Sky, Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edildi Antalya'nın Kemer ilçesinde 14 yıldır düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edildi. Kemer'deki yarış, 2024 yılından itibaren 'Sea to Sky Hard Enduro Motosiklet Yarışı' adıyla 7 etaptan oluşan Dünya Şampiyonası'nın 6'ncı ayağı olarak düzenlenecek.

Giriş: 15.12.2023 - 15:58

