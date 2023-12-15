Türkiye Futgolf Şampiyonası'nda sezonun son etabı Antalya'da yapılıyor

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın sekizinci ve son etabı Çukurova Isı The Grand Final Turkish Open, Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Türkiye Futgolf Gençlik Derneği (FGSD) tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links'te düzenlenen organizasyona, 17 ülkeden yaklaşık 230 sporcu katılıyor.

Futgolfün dünyadaki çatı kuruluşu olan Uluslararası FootGolf Federasyonunca (FIFG) 500 puanlık olarak belirlenen turnuva, aynı zamanda futgolf sporunun dünya genelinde en prestijli ve kaliteli turnuvalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Eski dünya şampiyonlarının da mücadele ettiği turnuva, 17 Aralık Pazar günü sona erecek.

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nda, kulüpler ligi ve bireysel klasman sıralaması şampiyonları da bu turnuva ile belli olacak. Şampiyonanın dereceye giren isimlerine ve birincilerine, ödül töreniyle kupa ve madalyaları verilecek.

- Organizasyon kapsamında eğlenceli yarışmalar

Organizasyon kapsamında ayrıca pairs cup (çiftli oyun), hole in one challenge (tek atışta futgolf deliğine topu sokma) ve chipshot challenge (ayakla basket atma) gibi eğlenceli yarışmalar da düzenleniyor.

Türkiye Futgolf Gençlik Derneği Başkanı Faruk Pazarcı, Turkish Open'ın futgolf sporunda gelenekselleşmiş bir turnuva olduğunu belirterek, "Birçok futgolf sporcusunun en beğendiği organizasyonlardan biri. Bu turnuvayı Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlemekten ötürü memnuniyet duyuyoruz. Antalya, hiç kuşku yok ki birçok spor dalında dünyanın en talep edilen ve kaliteli ev sahibi şehirlerden biri olarak fark yaratıyor." açıklamasını yaptı.

Organizasyonun ana sponsoru radyant ısıtma sektörü firması Çukurova Isı'nın pazarlama müdürü Osman Ünlü ise turnuvaya katılan sporculara başarı diledi.