Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Aksu ve Demre ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 500 gram metafetamin, 20 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu, 44 Hint keneviri, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler G.C, Ö.A.D. ve N.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.