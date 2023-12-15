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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Aksu ve Demre ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:53 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:57
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Aksu ve Demre ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 500 gram metafetamin, 20 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu, 44 Hint keneviri, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheliler G.C, Ö.A.D. ve N.Ö. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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