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        Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:07 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:45
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        Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alanya KOM Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bir araçta kaçak tütün getirildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

        Durdurulan bir tırda yapılan aramalarda yaklaşık 4 ton kaçak tütün ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Haklarında işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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