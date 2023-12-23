Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alanya KOM Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bir araçta kaçak tütün getirildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.
Durdurulan bir tırda yapılan aramalarda yaklaşık 4 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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