Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor, Adana Demirspor maçına hazır

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 13:52 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, Adana Demirspor maçına hazır
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kırmızı-beyazlılar, Adana Demirspor karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı.

        Antalyaspor kafilesi, akşam saatlerinde özel uçakla Adana’ya gidecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'da fırtına Karadeniz'de sağanak ve kar
        Marmara'da fırtına Karadeniz'de sağanak ve kar
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Şehit Yazıcı'nın eşi: Kime baba diyecek benim kızım?
        Şehit Yazıcı'nın eşi: Kime baba diyecek benim kızım?
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        New York'a Türk emniyet müdürü
        New York'a Türk emniyet müdürü
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        Kalıcı oje ve protez tırnaklardaki gizli tehlike!
        Kalıcı oje ve protez tırnaklardaki gizli tehlike!
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Finike'de tiyatro oyunu sahnelendi
        Finike'de tiyatro oyunu sahnelendi
        Bakan Tunç: Terörü kaynağında yok edene kadar mücadelemiz sürecek
        Bakan Tunç: Terörü kaynağında yok edene kadar mücadelemiz sürecek
        Yanan cipin patlama anı kamerada
        Yanan cipin patlama anı kamerada
        Bakan Tunç, Ceza İnfaz Kurumları Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuşt...
        Bakan Tunç, Ceza İnfaz Kurumları Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuşt...
        Antalyaspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
        Antalyaspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
        Antalya'da korsan taksi sürücüsüne ve yolcularına ceza yazıldı
        Antalya'da korsan taksi sürücüsüne ve yolcularına ceza yazıldı