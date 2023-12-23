Antalyaspor, Adana Demirspor maçına hazır

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Adana Demirspor karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı.

Antalyaspor kafilesi, akşam saatlerinde özel uçakla Adana’ya gidecek.

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