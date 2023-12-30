Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'den yeni yıl mesajı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tütüncü, mesajında, yeni yılın Türkiye'ye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, yeryüzünde barışa, dostluğa, dayanışmaya vesile olmasını temenni etti.

Belediye olarak yıl boyunca yaptıkları yatırımları aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:

"2023'de gayretle durmadan çalıştık. Kepez’e, Antalya’ya ve ülkemize değer katan pek çok hizmeti hemşehrilerimizle buluşturduk. Eserler zincirimize nice parlak halkalar ekledik. Cumhuriyet'in 100. Yılında Kepez'e 22 kütüphane Projemizi tamamladık. Akdeniz'in en büyük kütüphanesi olan Antalya Kütüphanesi'ni açtık, sanayi tarihine de ışık tutan Antalya Araba Müzesini şehre kazandırdık. 74 Müze Otel ile Kadın Spor Merkezini tamamladık. Türkiye’de bir ilk olan Bilim ve Teknoloji Tırımız ve Mobil Kütüphane OKUBÜS yollara çıktı. BilimFEST, bilim teknoloji tutkunlarıyla ikinci kez buluştu."

Tütüncü, 2024'te Kepez'i daha modern ve daha mutlu bir yer haline getirmek, vatandaşların yüzünü güldürmek ve güvenlerine layık olmak için hizmet maratonuna devam edeceklerini belirtti.