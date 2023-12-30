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        Antalya'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:03 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:14
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        Antalya'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

        Kızılot Mahallesi D-400 kara yolunda Hüseyin Karaköse'nin kullandığı 07 E 6207 plakalı otomobil ile otel çalışanlarını taşıyan H.Ü. idaresindeki 07 C 74431 plakalı servis midibüsü Kızılot kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Karaköse'nin (18) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Otomobildeki Oğuzhan Bal (18) ve servis midibüsünde bulunan 13 kişi yaralandı.

        İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Bal müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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