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        Alanyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 18:33 Güncelleme: 04.01.2024 - 19:13
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        Alanyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

        İki gruplar halinde top kapma çalışmasının ardından idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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