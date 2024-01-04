Alanyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

İki gruplar halinde top kapma çalışmasının ardından idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

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