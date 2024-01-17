Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:11 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Şener, Hakan Karabalcık

        Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Mert Yılmaz (Dk. 83 Bahadır Öztürk), Erdal Rakip (Dk. 76 Saric), Bytyqi, Ufuk Akyol, Van de Streek (Dk. 76 Kaluzinski), Milosevic (Dk. 71 Larsson), Assombalonga (Dk. 71 Buksa)

        Siltaş Yapı Pendikspor: Murat Akşit, Erdem Özgenç (Dk. 46 Serkan Asan), Murat Akça, Rassoul, Sequeirra (Dk. 46 Welinton), Çekiçi, Romero (Dk. 62 İbrahim Akdağ), Erdem Çalık (Dk. 78 Melih Güney), Kappel, Diaby, Umut Nayir (Dk. 46 Thiam)

        Goller: Dk. 32 Umut Nayir (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 49 Ufuk Akyol, Dk. 58 Van de Streek (Bitexen Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 64 Thiam, Dk. 65 Murat Akça, Dk. 90+4 Diaby, 90+4 İbrahim Akdağ (Siltaş Yapı Pendikspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Babasını öldürdü, "psikiyatri hastasıyım" dedi!
        Babasını öldürdü, "psikiyatri hastasıyım" dedi!
        Velayetindeki hasta oğlu babasına gitmedi! Anneye 6 gün hapis cezası!
        Velayetindeki hasta oğlu babasına gitmedi! Anneye 6 gün hapis cezası!
        Yunus Emre Konak şoku!
        Yunus Emre Konak şoku!
        Meteoroloji'den mega kent için uyarı! Marmara'da 2 güne dikkat!
        Meteoroloji'den mega kent için uyarı! Marmara'da 2 güne dikkat!
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Öldürüp adres verip suçu bildirmeye "Takdir indirimi!"
        Öldürüp adres verip suçu bildirmeye "Takdir indirimi!"
        Terim'den flaş transfer!
        Terim'den flaş transfer!
        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Düğünde dayı, yeğenini böyle öldürdü! Cinayet kamerada!
        Düğünde dayı, yeğenini böyle öldürdü! Cinayet kamerada!
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        "Akli melekeleri yerindeydi"
        "Akli melekeleri yerindeydi"
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar

        Benzer Haberler

        Antalya'da annesini öldüren sanık akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyl...
        Antalya'da annesini öldüren sanık akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyl...
        Annesini 13 bıçak darbesiyle öldüren şizofreni hastasına tedavi amaçlı tahl...
        Annesini 13 bıçak darbesiyle öldüren şizofreni hastasına tedavi amaçlı tahl...
        Antalya'da "5. Biyoenerji Çalışmaları Sempozyumu" başladı
        Antalya'da "5. Biyoenerji Çalışmaları Sempozyumu" başladı
        Alanya'daki Finlandiyalılar, ülkelerindeki cumhurbaşkanlığı seçimi için san...
        Alanya'daki Finlandiyalılar, ülkelerindeki cumhurbaşkanlığı seçimi için san...
        Velayetindeki hasta oğlu babasına gitmek istemeyince 6 gün hapis cezası ald...
        Velayetindeki hasta oğlu babasına gitmek istemeyince 6 gün hapis cezası ald...
        Dövizciyi boğazını kesip öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Dövizciyi boğazını kesip öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet