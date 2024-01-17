Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat:CorendonAirlines Park Antalya

Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Şener, Hakan Karabalcık

Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Mert Yılmaz (Dk. 83 Bahadır Öztürk), Erdal Rakip (Dk. 76 Saric), Bytyqi, Ufuk Akyol, Van de Streek (Dk. 76 Kaluzinski), Milosevic (Dk. 71 Larsson), Assombalonga (Dk. 71 Buksa)

Siltaş Yapı Pendikspor: Murat Akşit, Erdem Özgenç (Dk. 46 Serkan Asan), Murat Akça, Rassoul, Sequeirra (Dk. 46 Welinton), Çekiçi, Romero (Dk. 62 İbrahim Akdağ), Erdem Çalık (Dk. 78 Melih Güney), Kappel, Diaby, Umut Nayir (Dk. 46 Thiam)

Goller: Dk. 32 Umut Nayir (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 49 Ufuk Akyol, Dk. 58 Van de Streek (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Thiam, Dk. 65 Murat Akça, Dk. 90+4 Diaby, 90+4 İbrahim Akdağ (Siltaş Yapı Pendikspor)

ANTALYA

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