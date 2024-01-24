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        Türkiye'nin 2023'teki kiraz ihracatının yüzde 39'u Batı Akdeniz'den

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den geçen yıl yapılan kiraz ihracatının yüzde 39'u Batı Akdeniz'den gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:36 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:46
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        Türkiye'nin 2023'teki kiraz ihracatının yüzde 39'u Batı Akdeniz'den
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den geçen yıl yapılan kiraz ihracatının yüzde 39'u Batı Akdeniz'den gerçekleştirildi.

        Geçen yıl 850 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihraç eden Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB), en fazla yurt dışı satışı gerçekleştirdiği ürünler arasında domates ve biberden sonra kiraz üçüncü sırada yer aldı.

        Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan BAİB'in Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, kiraz üretiminde Türkiye'nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Ülke genelinde yılda 650 bin ton civarında kiraz üretimi gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, iç piyasa fazlasının ise yurt dışına gönderildiğini dile getirdi.

        Yaklaşık 80 bin ton kirazın ihraç edildiğini aktaran Çavuşoğlu, "Ülke olarak kiraz ihracatında iyi bir yıl geçirdik. Ciddi artışımız söz konusu. Türkiye olarak bir önceki yıla göre yüzde 60'ın üzerinde bir artış sağladık. 134 milyon dolardan 214 milyon dolara ulaştık. Bölgemiz de Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış gerçekleştirdi." dedi.

        - Batı Akdeniz'in kiraz ihracatı yüzde 80,8 arttı

        Ümit Mirza Çavuşoğlu, Türkiye'nin kiraz ihracatının yüzde 39,3'lük kısmını bölgelerinin sağladığını vurguladı.

        Kiraz üretiminde de önemli bir potansiyele sahip olduklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, özellikle Isparta'nın çok öne çıktığını kaydetti.

        Önceki yıl 46 milyon 732 bin dolarlık kiraz ihraç eden birliğin, 2023'te bu rakamı 84 milyon 475 bin dolara çıkardığını anlatan Çavuşoğlu, yüzde 80,8'lik bir artışa imza attıklarını bildirdi.

        Çavuşoğlu, kiraz ihracatının özel uzmanlık isteyen bir alan olduğuna işaret ederek, bölgedeki ihracatçı firmaların gerek makineleşme gerekse teknolojik anlamda sürekli kendilerini geliştirdiğini ve ülkenin her bölgesinden alımlar yaparak, yurt dışına satışlarını gerçekleştirdiğini ifade etti.

        - Uzak Doğu'ya kiraz ihracatı

        Batı Akdeniz olarak 80'in üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

        "Kirazda en büyük alıcı Avrupa bölgesi. Rusya son yıllarda ciddi atılım yaparak belli ülkelerin kapasitesine yaklaştı. Daha önce Almanya açık ara öndeyken, Rusya son yıllarda Almanya'ya çok yaklaştı. Yakın ülkelerden Irak ve Ukrayna'ya da ciddi satışlar var. Son yıllarda ülkemizin politikaları gereği uzak ülkeler için de çalışmalarımız var. Şu anda Uzak Doğu'ya ihracatımız devam ediyor."

        Devlet tarafından Uzak Doğu ülkelerine gönderilen kargolarda 2-3 yıl önce bazı destekler sağlandığını anımsatan Çavuşoğlu, bu destekler sayesinde kiraz ithalatında büyük bir pazara sahip Hong Kong bölgesinde ABD'nin tekelini kırdıklarını kaydetti.

        Bu desteklerin devam etmesi temennisinde bulunan Çavuşoğlu, "Kirazımızın bilinirliği pek çok ülkede yüksek. Tadıyla, lezzetiyle ön plana çıkıyor. Bunu daha iyi kullanıp, ihracatı daha yükseklere taşımalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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