Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da geçen yıl envanterlik 1138 tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı

        ZEHRA TEKECİ - Geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Antalya'da, 2023'te yürütülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan tarihi eserlerden 1138'i envantere kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:03 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da geçen yıl envanterlik 1138 tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZEHRA TEKECİ - Geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Antalya'da, 2023'te yürütülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan tarihi eserlerden 1138'i envantere kazandırıldı.

        Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlayan Antalya, barındırdığı kültürel miras öğeleriyle kültür turizminde de ön plana çıkıyor.

        Tarih boyunca ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden birçok izin bugüne taşındığı kentte, birçok noktada arkeolojik kazı çalışmaları yürütülüyor.

        Türk ve yabancı bilim heyetleri ile müze müdürlüklerince sürdürülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan eserler, müzelerin envanterine kaydediliyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, AA muhabirine, 2023'ün Antalya'daki arkeolojik çalışmalar bakımından oldukça verimli bir yıl olduğunu söyledi.

        Bölgede 20 antik kentte aktif kazı çalışmalarının sürdüğünü belirten Zoroğlu, "20 alanda, 2'si müze müdürlüğü, 2'si yabancı kazı heyetleri başkanlığında, 16'sı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türk akademisyenlerce arkeolojik çalışmalar yürütüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığımızca Antalya'daki kazı ve araştırmalara geçen yıl yaklaşık 200 milyon liralık ödenek aktarıldı." dedi.

        Zoroğlu, bu ödeneklerle kazı başkanlıklarınca belirlenen alanlarda kazı, onarım ve restorasyon projelerinin yürütüldüğünü anlattı.

        - "Binlerce başka eser de bulundu"

        Çalışmalar kapsamında birçok tarihi buluntuya ulaşıldığını dile getiren Zoroğlu, "Yapılan çalışmalarda 1138 envanterlik eser gün yüzüne çıkarıldı. Eserler, sergi salonlarında ve depolarında korunmak üzere müzelerimize devredildi. Bunun yanında elbette arkeolojik alanlarda yaptığımız çalışmalarda binlerce başka eser de bulundu. Bu eserler Bakanlığımızın yönergeleri doğrultusunda kazı evi depolarında korunuyor. Yapılan çalışmalarda bulunan 594 eser Alanya Müzesi'ne, 489 eser Side Müzesi'ne, 50 eser Antalya Arkeoloji Müzesi'ne, 5 eser de Elmalı Müzesi'ne kazandırıldı." diye konuştu.

        Zoroğlu, eserlerin hem müze müdürlüğündeki uzmanlar hem de Antalya Bölge Koruma Laboratuvarı ekiplerince konservasyon ve restorasyon çalışmaları tamamlanarak muhafaza altına alındığını aktardı.

        - "Nike" heykelleri ve mozaikler dikkati çekti

        Syedra Antik Kenti'nde Roma dönemine ait 1800 yıllık iki heykelin bulunduğunu bildiren Zoroğlu, şöyle konuştu:

        "Alanya'da iki 'Nike' (zafer tanrıçası) heykeli çıktı. Julius-Claudiuslar döneminden bir portre bulundu. Aynı zamanda Syedra'da 'Herakles'in 12 İşi' mozaiğinin onarım çalışmaları devam ediyor. Kazı başkanımızın orada özellikle caddede yaptığı çalışmalarla orayı yürünebilir, gezilebilir hale getirdik. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy orada bir karşılama merkezi yapılması yönünde bir talimat verdi, çalışmalara başladık. Bununla birlikte Olimpos'ta yaptığımız kazılarda büyük sarayda çok güzel mozaikler ortaya çıktı. Ayrıca kent merkezindeki Nekropol Müzesi'ni de hayata geçirdik."

        - "Önemli kazılar ve restorasyon projeleri gerçekleştireceğiz"

        Bölgenin geçmişte çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yaptığına ve bu nedenle geniş bir kültürel miras barındırdığına işaret eden Zoroğlu, yürütülecek oldukça fazla çalışma olduğunu dile getirdi.

        Zoroğlu, bu yıl kentteki çalışmaların daha da kapsamlı hale getirileceğini belirterek, "Geleceğe Miras Projesi ile Bakanlığımız çok önemli bir adım attı. Bakanımız 4 yılda, 20 yılda yapılmayan işlerin gerçekleştirileceğini ifade etti. İnşallah bu yöndeki planlama ve çalışmalarla bunu gerçekleştirmiş olacağız. Bu yıl için Bakanlığımızla yakın görüşmeler ve çalışmalar yapıyoruz. Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'müzün ören yerleri, çevre düzenleme ve restorasyon projeleri, Antalya Valiliği Yatırım İzleme Başkanlığının restorasyon ve onarım çalışmaları da devam ediyor. Özellikle kazılar bağlamında ödenekler ve restorasyon çalışmalarında yapılacak istihdamlarla, çok önemli kazılar ve restorasyon projeleri gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        Türkiye'nin İsveç vizesi dünya basınında
        Türkiye'nin İsveç vizesi dünya basınında
        Arkadaşlarının ölümüne yol açan magandadan makas itirafı!
        Arkadaşlarının ölümüne yol açan magandadan makas itirafı!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        Başkanlık yarışında Trump'tan bir zafer daha
        Başkanlık yarışında Trump'tan bir zafer daha
        Uzmanı açıkladı! Hamsi ve istavrit için balon balığı tehdidi!
        Uzmanı açıkladı! Hamsi ve istavrit için balon balığı tehdidi!
        "Ağır hastaya sorular!"
        "Ağır hastaya sorular!"
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"

        Benzer Haberler

        Paralimpik Milli Takımı, 7 olimpiyat madalyası hedefiyle oklarını atıyor
        Paralimpik Milli Takımı, 7 olimpiyat madalyası hedefiyle oklarını atıyor
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı 
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı 
        Alanya'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Alanya'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        BORÇ ANLAŞMAZLIĞINDA TARTIŞTIĞI KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ
        BORÇ ANLAŞMAZLIĞINDA TARTIŞTIĞI KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ
        Borç anlaşmazlığında tartıştığı kuzenini öldürdü
        Borç anlaşmazlığında tartıştığı kuzenini öldürdü
        Antalya'da bir kişi, amcasının oğlunu silahla vurarak öldürdü
        Antalya'da bir kişi, amcasının oğlunu silahla vurarak öldürdü