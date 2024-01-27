Stat:AlanyaOba Stadı

Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Thiam, Erencan Yardımcı, Umut Nayir

Sarı kart: Dk. 36 Aliti (Corendon Alanyaspor)

ANTALYA

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