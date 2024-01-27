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        Antalya İl Sağlık Müdürü Ekingen, Döşemealtı'nda şantiyeleri gezdi

        Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen, yapımı devam eden Döşemealtı Devlet Hastanesinin şantiyesini gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:53 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:11
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        Antalya İl Sağlık Müdürü Ekingen, Döşemealtı'nda şantiyeleri gezdi
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        Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen, yapımı devam eden Döşemealtı Devlet Hastanesinin şantiyesini gezdi.

        Ekingen, Antalya'da sunulan sağlık hizmetlerini ve inşası devam eden sağlık yatırımlarını yerinde incelemek için ziyaretlerini Döşemealtı'nda sürdürdü.

        Çıplaklı Mahallesi'nde yapımı süren 100 yataklı Döşemealtı Devlet Hastanesi şantiyesini gezen Ekingen, fiziksel gerçekleşmesi yüzde 90 seviyelerinde olan hastanede, acil servis poliklinikleri, hasta yatak odaları, ameliyathane ve laboratuvar gibi alanları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

        Ekingen, hastanenin kısa sürede hizmete açılması için gerekli çalışmaların hızlandırılması konusunda yüklenici firma yetkilileriyle görüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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