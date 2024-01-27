Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı tutuklandı

        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 24'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:14 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 24'ü tutuklandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ve Aksu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Belirlenen 24 adrese 260 polis ve 2 özel hareket timinin katılımıyla operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 47 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, uyuşturucu maddeler ile 5 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

        Operasyon kapsamında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan 191 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        Komşuları yaşlı çiftten haber alamadı! Büyük acı!
        Komşuları yaşlı çiftten haber alamadı! Büyük acı!
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        Trump, 83 milyon dolar tazminat ödeyecek
        Trump, 83 milyon dolar tazminat ödeyecek
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kemer'de 4. Açık Masa Tenisi Festivali başladı
        Kemer'de 4. Açık Masa Tenisi Festivali başladı
        CRI Türkiye Kış Bisiklet Yarışları serisi Aspendos'ta başladı
        CRI Türkiye Kış Bisiklet Yarışları serisi Aspendos'ta başladı
        Antalya İl Sağlık Müdürü Ekingen, Döşemealtı'nda şantiyeleri gezdi
        Antalya İl Sağlık Müdürü Ekingen, Döşemealtı'nda şantiyeleri gezdi
        Kemer Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Ergün görevine başladı
        Kemer Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Ergün görevine başladı
        CRI Türkiye Kış Bisiklet Yarışları serisi Aspendos'ta başladı
        CRI Türkiye Kış Bisiklet Yarışları serisi Aspendos'ta başladı
        İlke Özyüksel'e hayranlığı modern pentatlona başlattı
        İlke Özyüksel'e hayranlığı modern pentatlona başlattı