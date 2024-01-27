Kemer Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Ergün görevine başladı
Kemer Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Opr. Dr. Ali Ergün, görevine başladı.
Kemer Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Opr. Dr. Ali Ergün, görevine başladı.
Kemer Devlet Hastanesinde 2017'den bu yana başhekim yardımcılığı görevini sürdüren Ergün, hastanenin yeni başhekimi oldu.
Görevine başlayan Ergün, halka en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
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