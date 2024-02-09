Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Oryantiringde hedef Avrupa ve dünya şampiyonaları

        MUSTAFA KURT - Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, Balkan şampiyonalarında başarılı sonuçlar aldıklarını belirterek, "Şimdi sırada Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Sporcularımız bu organizasyonlara hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl çocuklarımız dünyada derece yapacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:15 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oryantiringde hedef Avrupa ve dünya şampiyonaları
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUSTAFA KURT - Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, Balkan şampiyonalarında başarılı sonuçlar aldıklarını belirterek, "Şimdi sırada Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Sporcularımız bu organizasyonlara hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl çocuklarımız dünyada derece yapacak." dedi.

        Çolakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiziksel ve zihinsel beceri gerektiren doğa sporu oryantiringin (yön bulma) Türkiye'de genç bir federasyona sahip olduğunu söyledi.

        Avrupa'da özellikle İskandinav ülkelerinde oryantiring branşının yaygın olduğunu dile getiren Çolakoğlu, "Hatta onlar için neredeyse 'ata sporu' diye tabir ettiğimiz durumdalar. Gerek coğrafi koşullar gerekse farklı konulardan dolayı bizden çok çok iyiler. Bu spor, coğrafi şartlardan kaynaklı yaşamsal zorunluluktan dolayı ilk ve ortaöğretim eğitim müfredatlarında yer alıyor. İleriki yıllarda biz de eğitim müfredatımıza bu sporu geçirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

        - "Doğal yöntemlerle yol ve yön bilgisini öğretmek gerekiyor"

        Oryantiring sporcularının nerede ne zaman neyle karşılaşacaklarını tahmin edemediklerini vurgulayan Çolakoğlu, bazen olağanüstü durumlar yaşanabildiğini ifade etti.

        Bu durumlara hazırlıklı olunması gerektiğine dikkati çeken Çolakoğlu, "Bazen teknolojinin bir anda bittiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız, gençlerimiz, bireylerimizin mutlaka doğal yöntemlerle yol ve yön bilgisini öğrenmesi gerekiyor. Sadece sportif anlamda değil, yaşamın gerekliliği olarak da bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

        Çolakoğlu, federasyon olarak geliştiklerini ve okullarda yaygınlaştıklarını anlatarak, bu sporun sürekliliği için okullarda olmaları gerektiğini kaydetti.

        Sporcu kaynağının okullar olduğuna işaret eden Çolakoğlu, "Bugün başladınız, yarın sonuç alacaksınız diye bir şey söz konusu değil. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki yıllarda biraz daha farklı konuma geleceğiz. Ülke olarak şu anda ortalama durumdayız. Daha iyiye gitmek için de sürekliliğin olması gerekiyor. " diye konuştu.

        - "5 bine yakın sporcuya sahibiz"

        Başkan Çolakoğlu, bu yıl İzmir'de Balkan Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaklarını hatırlatarak, bunun kendi sporcularının tecrübe kazanması anlamında çok değerli olduğunu vurguladı.

        Balkan şampiyonalarında iyi dereceler aldıklarını aktaran Çolakoğlu, "Şimdi sırada Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Sporcularımız bu organizasyonlara hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl çocuklarımız dünyada derece yapacak." açıklamasında bulundu.

        Çolakoğlu, şu anda 5 bine yakın sporcuya sahip oldukları bilgisini vererek, branş itibarıyla 8 yaşından 80 yaşına kadar geniş bir skalada sporcularının olduğunu belirtti.

        Lisanslı sporcu sayılarının yeterli olduğunu ifade eden Çolakoğlu, "Tüm arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin spor yapmasını istiyoruz. Bu oryantiring ya da diğer spor dalları olabilir. Her bireyin bir spor branşında faal olmasını istiyoruz. Biz de elimizdeki teknik personel doğrultusunda daha çok insana ulaşarak, büyümeyi hedefliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kiracısını çatalla yaralamıştı... "Gerekirse ayaklarına sıkın!"
        Kiracısını çatalla yaralamıştı... "Gerekirse ayaklarına sıkın!"
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Borsa 9 bin puanı gördü
        Borsa 9 bin puanı gördü
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada!
        Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada!
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Aslan sol bekine geç de olsa kavuştu
        Aslan sol bekine geç de olsa kavuştu
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Türk Kardiyoloji Derneği uyardı: Sigara bir hastalık
        Türk Kardiyoloji Derneği uyardı: Sigara bir hastalık
        TMSF'den araç alacaklara uyarı
        TMSF'den araç alacaklara uyarı
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her maç kahraman lazım"
        "Her maç kahraman lazım"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Balayında başlayan Güney Kore-Türk dostluğu kitap oldu
        Balayında başlayan Güney Kore-Türk dostluğu kitap oldu
        Antalya'da arkadaşını başından vurarak ölümüne neden olan sanığa 16 yıl 8 a...
        Antalya'da arkadaşını başından vurarak ölümüne neden olan sanığa 16 yıl 8 a...
        Tabanca ile arkadaşını öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis
        Tabanca ile arkadaşını öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis
        Milot Rashica: Fırsatlar bulduk ve bunları gole çevirdik
        Milot Rashica: Fırsatlar bulduk ve bunları gole çevirdik
        Sergen Yalçın: Biz 2 kupaya oynayacak kadro yapısına sahip değiliz
        Sergen Yalçın: Biz 2 kupaya oynayacak kadro yapısına sahip değiliz