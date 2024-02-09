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        Tabanca ile arkadaşını öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis

        ANTALYA'daarkadaşı Azad Altay'ı (19) başından tabanca ile vurup, ölümüne neden olan Oğuzhan Ertuğrul Türkel (20), 16 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 10:18 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:20
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        Tabanca ile arkadaşını öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis
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        ANTALYA'daarkadaşı Azad Altay'ı (19) başından tabanca ile vurup, ölümüne neden olan Oğuzhan Ertuğrul Türkel (20), 16 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

        Olay, geçen yıl 12 Şubat'ta Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Ertuğrul Türkel'in elindeki tabanca ateş alınca arkadaşı Azad Altay başından vuruldu. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Altay, 13 Şubat'ta hayatını kaybetti. Oğuzhan Ertuğrul Türkel de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, Türkel'in 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.

        'KASTEN HAREKET ETMEDİM'

        Karar duruşmasına tutuklu sanık Türkel, kaldığı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatlarının savunmasının ardından sanık Türkel, hakim karşısında savunmasını yaptı. Çok üzgün olduğunu ifade eden Türkel, "Çok üzgün ve pişmanım. Bu olayın böyle olmasını istemezdim, maktulün ailesinden özür dilerim. Kasten hareket etmedim. Öğrenciyim, okul hayatıma devam etmek istiyorum. Takdir, mahkemenindir. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Türkel'e önce 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet, daha sonra olayın olası kast ile yapıldığı belirtip, 'iyi hal' indirimi de uygulayarak cezayı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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