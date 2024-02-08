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        Fernando Santos: 90 dakika boyunca ikinci yarıdaki gibi oynamalıyız

        Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Oyuncularımı tebrik ediyorum ama bu şekilde olmamalı. Biz 90 dakika boyunca ikinci yarıdaki gibi oynamalıyız. Bu şekilde maç içerisinde 2 farklı senaryoyu umarım bir daha görmeyiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 23:28 Güncelleme: 08.02.2024 - 23:28
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        Fernando Santos: 90 dakika boyunca ikinci yarıdaki gibi oynamalıyız
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        Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Oyuncularımı tebrik ediyorum ama bu şekilde olmamalı. Biz 90 dakika boyunca ikinci yarıdaki gibi oynamalıyız. Bu şekilde maç içerisinde 2 farklı senaryoyu umarım bir daha görmeyiz" dedi.

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale adını yazdırdı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu. Maçta iki farlı yarı izlediklerini belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Maçta aslında iki farklı hikaye vardı. İlk yarı oyunculardan istediklerimizin hiçbirini sahada göremedik. İlk yarıda sahada sadece formamız vardı. Rakibimiz yaptı bunları. Rakibimiz agresifti. Rakibimiz gerçekten oyunu iyi yönlendirdi. Çok fazla fırsat da verdik biz onlara. Düşündüklerimizi ve istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Bu anlamda Antalyaspor maçın ilk yarısındaki o sonucu fazlasıyla hak etti. Gerçekten Antalyaspor çok iyi oynadı ve biz kötü oynadık. Bunu tekrar belirtelim. İlk yarı maçta değildik. Sahada değildik. Evet sahada Beşiktaş'ın da iyi oyuncuları vardı. O reaksiyonu gösterdiler. Savaştık, çalıştık, didindik. Gerçekten ikinci yarı çok iyi bir mücadele gösterdik. Daha çok öndeydik, daha çok baskı yaptık. Rakibimizi de bir anlamda duran toplar dışında kendi sahasına hapsettik. Bu anlamda da iki golü bulup maçı çevirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama bu şekilde olmamalı. Biz 90 dakika boyunca ikinci yarıdaki gibi oynamalıyız. Bu şekilde maç içerisinde 2 farklı senaryoyu umarım bir daha görmeyiz" şeklinde konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Fernando Santos'un açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya - ADEM AKALAN

        2024-02-08 23:28:05

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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