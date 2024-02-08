11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası
_Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ilk günüde Türk sporcular 69 madalya kazandı.
_Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ilk günüde Türk sporcular 69 madalya kazandı.
Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada yaklaşık 60 ülkeden 1900 sporcu mücadele ediyor.
Turnuvanın ilk gününde gerçekleştirilen poomsae müsabakalarında 30 kategoride Türk sporcular 22 altın, 18 gümüş, 29 da bronz madalya elde etti.
Yarın yıldızlar kategorisindeki müsabakalar ile sürecek turnuva, 14 Şubat'ta büyükler kategorisi final karşılaşmaları ile sona erecek.
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