11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

Yarın yıldızlar kategorisindeki müsabakalar ile sürecek turnuva, 14 Şubat'ta büyükler kategorisi final karşılaşmaları ile sona erecek.

Turnuvanın ilk gününde gerçekleştirilen poomsae müsabakalarında 30 kategoride Türk sporcular 22 altın, 18 gümüş, 29 da bronz madalya elde etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.