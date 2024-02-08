Alanya'da bacada çıkan yangın 5 katlı binada hasara neden oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde restoranın bacasında çıkan ve kısa sürede 5 katlı binaya yayılan alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde restoranın bacasında çıkan ve kısa sürede 5 katlı binaya yayılan alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mahmutlar Mahallesi Barış Caddesi'ndeki bir restoranın bacasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevler kısa sürede 5 katlı binanın dış cephesine yayıldı. Dairelerde yaşayanlar tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binada hasar oluştu.
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