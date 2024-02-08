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        Alanya'da bacada çıkan yangın 5 katlı binada hasara neden oldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde restoranın bacasında çıkan ve kısa sürede 5 katlı binaya yayılan alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 20:39 Güncelleme: 08.02.2024 - 20:54
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        Alanya'da bacada çıkan yangın 5 katlı binada hasara neden oldu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde restoranın bacasında çıkan ve kısa sürede 5 katlı binaya yayılan alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mahmutlar Mahallesi Barış Caddesi'ndeki bir restoranın bacasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Alevler kısa sürede 5 katlı binanın dış cephesine yayıldı. Dairelerde yaşayanlar tahliye edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binada hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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