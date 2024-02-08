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        11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da başladı

        Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:29 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:29
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        11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da başladı
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        Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, başladı.

        Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada yaklaşık 60 ülkeden 1900 sporcu mücadele ediyor.

        Turnuvanın ilk gününde poomsea kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

        Yıldızlar ve gençler kategorisindeki müsabakalar uluslararası puan verirken, büyükler kategorisindeki dereceler olimpik puan olarak sporcuların hanelerine yazılacak. Turnuva yarın yıldızlar kategorisindeki müsabakalar ile sürecek.

        Turnuva, 14 Şubat'ta büyükler kategorisi final karşılaşmaları ile sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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