Antalya'da 335 bin makaron yakalandı

Aramalarda, 160 bini kıyılmış tütünle doldurulmuş 335 bin makaron, 750 kilogram açık tütün, 3 sigara sarma makinesi, 4 hava tabancası ile sigara paketleme makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Duacı Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda bir işyerinde arama yapıldı.

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