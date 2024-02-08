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        Antalya'da 335 bin makaron yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde, 335 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:13 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:13
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        Antalya'da 335 bin makaron yakalandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde, 335 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Duacı Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda bir işyerinde arama yapıldı.

        Aramalarda, 160 bini kıyılmış tütünle doldurulmuş 335 bin makaron, 750 kilogram açık tütün, 3 sigara sarma makinesi, 4 hava tabancası ile sigara paketleme makinesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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