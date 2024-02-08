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        Tour of Antalya Side-Antalya etabıyla başladı

        ANTALYA'da bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Tour of Antalya Bisiklet Yarışları'nın ilk etabı olan 135 kilometrelik Side-Antalya etabı, Side Antik Kenti'nden başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 14:18 Güncelleme: 08.02.2024 - 14:20
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        Tour of Antalya Side-Antalya etabıyla başladı
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        ANTALYA'da bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Tour of Antalya Bisiklet Yarışları'nın ilk etabı olan 135 kilometrelik Side-Antalya etabı, Side Antik Kenti'nden başladı.

        Antalya'da 8-11 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Tour of Antalya Bisiklet Yarışları'nın ilk etabı 135 kilometrelik Side- Antalya Bisiklet Yarışması Side Antik Kenti'nde verilen startla başladı. Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin'in start bayrağını indirmesi ile başlayan yarışmaya Bahreyn, Belçika, Norveç, İsviçre, İtalya, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Malezya, Çin, Slovenya, Japonya, Özbekistan, Portekiz, Avusturya, Almanya ve Türkiye'den 25 takım ve 174 yarışmacı katıldı. Bisiklet yarışmasında Türkiye'yi Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto ve Beykoz Belediyesi olmak üzere 4 takım temsil ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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