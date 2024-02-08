Tour of Antalya Side-Antalya etabıyla başladı

ANTALYA'da bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Tour of Antalya Bisiklet Yarışları'nın ilk etabı olan 135 kilometrelik Side-Antalya etabı, Side Antik Kenti'nden başladı.

Antalya'da 8-11 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Tour of Antalya Bisiklet Yarışları'nın ilk etabı 135 kilometrelik Side- Antalya Bisiklet Yarışması Side Antik Kenti'nde verilen startla başladı. Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin'in start bayrağını indirmesi ile başlayan yarışmaya Bahreyn, Belçika, Norveç, İsviçre, İtalya, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Malezya, Çin, Slovenya, Japonya, Özbekistan, Portekiz, Avusturya, Almanya ve Türkiye'den 25 takım ve 174 yarışmacı katıldı. Bisiklet yarışmasında Türkiye'yi Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto ve Beykoz Belediyesi olmak üzere 4 takım temsil ediyor.