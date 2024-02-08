Tütüncü: "Antalya'yı altın çağına ulaştıracak projelerle geliyoruz"

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'yı altın çağına ulaştıracak projeler hazırladıklarını söyledi.

Antalya Dayanışma Grubu'nun düzenlediği kahvaltı buluşmasına katılan Tütüncü, kentin en önemli sorunların başında trafik sorunu ve ardından da toplu ulaşım sorunu geldiğini hatırlatarak, "Yollarımız yetersiz, ulaşım ağımız yetersiz, toplu ulaşım düzenli değil, maalesef bütün bunlar üst üste geldiği zaman hayatımızı derinden etkileyen bir trafik çilesi şehirde yaşanıyor." dedi.

Uzun zamandır bu problemin çözümüyle ilgili olarak Türkiye'de ve dünya da çok önemli çözümler ortaya koymuş firmalarla ve onların mühendisleriyle, uzmanlarıyla bir çalışma yaptıklarını belirten Tütüncü, ulaşım ve toplu taşımayla ilgili önemli projeler hazırladıklarını söyledi.

Antalya trafiği ile ilgili temel çözüm noktalarını da sıralayan Tütüncü, yeni ulaşım akslarının açılması, kavşak düzenlemelerinin yapılması gibi birçok yeni hizmetlere ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Trafik sorununa ilişkin yeni arterler açmazsanız, şehre yeni merkezler kurmazsanız, köprülü kavşak, alt geçit üst geçit gibi çözümleri hayata geçirmezseniz bu noktada, trafik problemini çözebilmeniz, her yıl Burdur nüfusu kadar artan otomobil sayısını şehirde hareket ettirebilmeniz kolay olmaz." diye konuştu.

Tütüncü, Kepez'de, bir eserin temelini atarken o eserin açılış tarihini de söylediklerini ve planlanan tarihte de açtıklarını dile getirerek "Bizim böyle bir belediyecilik pratiğimiz var. Bugüne kadar hiç mahcup olmadık. Antalya’da da hayata geçireceğimiz her projeyi de yine bu anlayışla gerçekleştireceğiz. Antalya'yı altın çağına ulaştıracak projelerle geliyoruz." ifadelerini kullandı.