Serik Belediyesi arazilerinde üretim yaparak araç satın alıyor

Serik Belediyesi, buğday, sebze ve meyve üretiminden elde ettiği gelirle belediye araç satın alıyor.

Belediye Başkanı Enver Aputkan, gazetecilere, mülkiyeti belediyeye ait 224 dönüm açık alan ve seralarda geçen elde ettikleri buğday, sebze ve meyvelerden elde ettikleri gelirle, engellilerin hizmetinde kullanılan aracı satın aldıklarını belirtti.

Bu yıl elde edilecek gelirle de sepetli araç satın almayı planladıklarını ifade eden Aputkan, "Belediyelerin görevleri sadece yol yapmak, park, bahçe yapmak değildir. Üretime de katkı koymak lazım. Serik Belediyesi gibi boş arazilerini buğday ekerek değerlendiren, büyük çaptaki seralarda domates, biber, karpuz üreten belediye çok fazla yok. İmkanı ve bu tür arazisi olan diğer belediyelerimizin de bunu yapmasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.