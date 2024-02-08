Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik Belediyesi arazilerinde üretim yaparak araç satın alıyor

        Serik Belediyesi, buğday, sebze ve meyve üretiminden elde ettiği gelirle belediye araç satın alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 14:44 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik Belediyesi arazilerinde üretim yaparak araç satın alıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Serik Belediyesi, buğday, sebze ve meyve üretiminden elde ettiği gelirle belediye araç satın alıyor.

        Belediye Başkanı Enver Aputkan, gazetecilere, mülkiyeti belediyeye ait 224 dönüm açık alan ve seralarda geçen elde ettikleri buğday, sebze ve meyvelerden elde ettikleri gelirle, engellilerin hizmetinde kullanılan aracı satın aldıklarını belirtti.

        Bu yıl elde edilecek gelirle de sepetli araç satın almayı planladıklarını ifade eden Aputkan, "Belediyelerin görevleri sadece yol yapmak, park, bahçe yapmak değildir. Üretime de katkı koymak lazım. Serik Belediyesi gibi boş arazilerini buğday ekerek değerlendiren, büyük çaptaki seralarda domates, biber, karpuz üreten belediye çok fazla yok. İmkanı ve bu tür arazisi olan diğer belediyelerimizin de bunu yapmasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        Meteoroloji'den 14 kent için "sarı" alarmlı çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den 14 kent için "sarı" alarmlı çığ uyarısı!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Gençlere elektronik sigara uyarısı!
        Gençlere elektronik sigara uyarısı!
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Cezaevinden izinli çıktı! Önce vurdu sonra bıçakladı!
        Cezaevinden izinli çıktı! Önce vurdu sonra bıçakladı!
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Putin'in rakibine seçim engeli
        Putin'in rakibine seçim engeli
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!

        Benzer Haberler

        Teyzesinin 'çöp ev'de alıkoyduğu Cem Muhammet'in kafasına çekiçle vurup, şi...
        Teyzesinin 'çöp ev'de alıkoyduğu Cem Muhammet'in kafasına çekiçle vurup, şi...
        Tour of Antalya Side-Antalya etabıyla başladı
        Tour of Antalya Side-Antalya etabıyla başladı
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Giselle" balesini sahneleyecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Giselle" balesini sahneleyecek
        Antalya Bisiklet Turu, Side-Antalya etabıyla başladı
        Antalya Bisiklet Turu, Side-Antalya etabıyla başladı
        Antalya turizmde 2024'e hızlı başladı
        Antalya turizmde 2024'e hızlı başladı
        Çiçek üreticileri Hatay'a ücretsiz 100 bin karanfil gönderdi
        Çiçek üreticileri Hatay'a ücretsiz 100 bin karanfil gönderdi